Atelier créatif le ballet des sorcières Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Atelier créatif le ballet des sorcières

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:30:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Peinture, collage, dessin… En famille, créez un univers fantastique inspiré du film La Sorcière dans les airs.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Creative Workshop: The Witches’ Ballet

Painting, collage, drawing… Create a fantastic world with your family inspired by the movie Kiki’s Delivery Service.

L’événement Atelier créatif le ballet des sorcières Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime