Atelier créatif Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

2025-12-20 2025-12-23

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Atelier Coupelle à bijoux, clefs…

Samedi 20 décembre 14h à 16h

Mardi 23 décembre de 10h à 12h

45€ en solo

70€ en duo parent/enfant .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

English :

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

German :

Das Atelier liegt zwischen Fluss und Stadtmauern im Herzen der Stadt Château-Gontier-sur-Mayenne und wurde so eingerichtet, dass es die Weitergabe und das Experimentieren fördert.

Italiano :

Situato tra il fiume e i bastioni, nel cuore della città di Château-Gontier-sur-Mayenne, il laboratorio è stato progettato per incoraggiare la trasmissione e la sperimentazione.

Espanol :

Situado entre el río y las murallas, en el corazón de la ciudad de Château-Gontier-sur-Mayenne, el taller se ha diseñado para favorecer la transmisión y la experimentación.

