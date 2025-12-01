Atelier créatif Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
2025-12-20 2025-12-23
Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.
Atelier Coupelle à bijoux, clefs…
Samedi 20 décembre 14h à 16h
Mardi 23 décembre de 10h à 12h
45€ en solo
70€ en duo parent/enfant .
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com
English :
Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.
German :
Das Atelier liegt zwischen Fluss und Stadtmauern im Herzen der Stadt Château-Gontier-sur-Mayenne und wurde so eingerichtet, dass es die Weitergabe und das Experimentieren fördert.
Italiano :
Situato tra il fiume e i bastioni, nel cuore della città di Château-Gontier-sur-Mayenne, il laboratorio è stato progettato per incoraggiare la trasmissione e la sperimentazione.
Espanol :
Situado entre el río y las murallas, en el corazón de la ciudad de Château-Gontier-sur-Mayenne, el taller se ha diseñado para favorecer la transmisión y la experimentación.
