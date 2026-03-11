Atelier créatif Le Chambon-sur-Lignon

Atelier créatif

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

l’atelier de 2h. Formule stage dès 6h.

Début : Mardi 2026-06-01

fin : 2026-09-30

2026-06-01

Créations diverses déco de sac, porte-clé … matériaux perles, argile, bois, tissus … Dès 4 ans. Relâche les 14 juillet, 25 août.

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 73 44 33 creaticri@outlook.fr

English :

Various creations: bag decorations, key rings, etc. Materials: beads, clay, wood, fabric, etc. Ages 4 and up. No classes July 14, August 25.

