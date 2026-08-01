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ATELIER CRÉATIF LE VOYAGE DE L’ESCARGOT Médiathèque Jean d’Ormesson Treillières

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Jean d'Ormesson · Treillières

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque Jean d'Ormesson
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
44119 Treillières
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Treillières

ATELIER CRÉATIF LE VOYAGE DE L’ESCARGOT

Médiathèque Jean d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Un atelier créatif inspiré de la nature
Au cours de cet atelier, les participants réaliseront un livre accordéon en utilisant différents éléments naturels pour imaginer et raconter les aventures d’un petit escargot. Une activité ludique et créative qui mêle observation de la nature, imagination et création artistique.   .

Médiathèque Jean d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 61 76  mediatheque@treillieres.fr

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English :

A creative workshop inspired by nature

L’événement ATELIER CRÉATIF LE VOYAGE DE L’ESCARGOT Treillières a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays Erdre Canal Forêt

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