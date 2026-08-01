ATELIER CRÉATIF LE VOYAGE DE L’ESCARGOT Médiathèque Jean d’Ormesson Treillières
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Jean d'Ormesson · Treillières
Informations pratiques
Treillières
ATELIER CRÉATIF LE VOYAGE DE L’ESCARGOT
Médiathèque Jean d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Un atelier créatif inspiré de la nature
Au cours de cet atelier, les participants réaliseront un livre accordéon en utilisant différents éléments naturels pour imaginer et raconter les aventures d’un petit escargot. Une activité ludique et créative qui mêle observation de la nature, imagination et création artistique. .
Médiathèque Jean d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 61 76 mediatheque@treillieres.fr
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English :
A creative workshop inspired by nature
L’événement ATELIER CRÉATIF LE VOYAGE DE L’ESCARGOT Treillières a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays Erdre Canal Forêt
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