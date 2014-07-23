UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Salle Richefeu Écommoy

Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Salle Richefeu Écommoy jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Salle Richefeu
Adresse
Place de la République
Ville
72220 Écommoy
Département
Sarthe
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Écommoy

Atelier créatif Les portes miniatures secrètes

Salle Richefeu Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Atelier créatif Les portes miniatures secrètes
Atelier créatif Les portes miniatures secrètes
Jeudi 23 juillet à 14 h
Tout public à partir de 7 ans

Créez une porte miniature inspirée des légendes féeriques et imaginez l’entrée cachée d’un monde peuplé de fées, de nature enchantée et de magie.   .

Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire   microfolie@ecommoy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative Workshop: Secret Miniature Doors

L’événement Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Écommoy a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72

À voir aussi à Écommoy (Sarthe)