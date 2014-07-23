Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Salle Richefeu Écommoy
Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Salle Richefeu Écommoy jeudi 23 juillet 2026.
Écommoy
Atelier créatif Les portes miniatures secrètes
Salle Richefeu Place de la République Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Atelier créatif Les portes miniatures secrètes
Atelier créatif Les portes miniatures secrètes
Jeudi 23 juillet à 14 h
Tout public à partir de 7 ans
Créez une porte miniature inspirée des légendes féeriques et imaginez l’entrée cachée d’un monde peuplé de fées, de nature enchantée et de magie. .
Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire microfolie@ecommoy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative Workshop: Secret Miniature Doors
L’événement Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Écommoy a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72
À voir aussi à Écommoy (Sarthe)
- Atelier peinture Une femme, une histoire Micro-Folie Écommoy Écommoy 9 juillet 2026
- Contes et Sophrologie Écommoy 12 juillet 2026
- Visite guidée de l’hippodrome d’Ecommoy Hippodrome Pierre Provost Écommoy 18 juillet 2026