Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Salle Richefeu Écommoy

Écommoy

Atelier créatif Les portes miniatures secrètes

Salle Richefeu Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Atelier créatif Les portes miniatures secrètes

Atelier créatif Les portes miniatures secrètes

Jeudi 23 juillet à 14 h

Tout public à partir de 7 ans

Créez une porte miniature inspirée des légendes féeriques et imaginez l’entrée cachée d’un monde peuplé de fées, de nature enchantée et de magie. .

Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire microfolie@ecommoy.fr

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English :

Creative Workshop: Secret Miniature Doors

L’événement Atelier créatif Les portes miniatures secrètes Écommoy a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72