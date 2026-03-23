Cinéma LOL 2.0 Salle Les Quatre Vents Écommoy

Cinéma LOL 2.0

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Séance de cinéma LOL 2.0 le jeudi 2 avril 2026 à 20h30, Salle Les Quatre Vents à Ecommoy.

Projection du film LOL 2.0, le jeudi 19 mars 2026 à 20h30.

Salle Les Quatre Vents à Ecommoy.

Durée 1h45

Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux… Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir. .

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire animecommoy72@gmail.com

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English :

LOL 2.0 cinema screening on Thursday April 2, 2026 at 8:30pm, Salle Les Quatre Vents in Ecommoy.

L’événement Cinéma LOL 2.0 Écommoy a été mis à jour le 2026-03-23 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois