Atelier créatif Ligugé Place Pannonhalma Ligugé

Informations pratiques

Ligugé

Atelier créatif Ligugé

Place Pannonhalma Bureau municipal du tourisme Ligugé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-11

Atelier créatif de l’été !

Venez participer à un atelier créatif intergénérationnel, ouvert à toutes et à tous, petits et grands !

Au programme

– Création de cartes postales originales sur le thème de Ligugé

– Réalisation de jolis vitraux en papier calque

Que vous soyez artiste dans l’âme ou simple curieux, chacun pourra laisser libre cours à son imagination dans une ambiance conviviale.

Rendez-vous au Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé le 5 ou 11 août à 14h30. Gratuit, sur inscription. (Places limitées)

Espace culturel Eugène Aubin.

Pour réserver ou pour plus d’information tourisme@liguge.fr / 05.49.55.97.19 .

Place Pannonhalma Bureau municipal du tourisme Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 55 97 19

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English : Atelier créatif Ligugé

L’événement Atelier créatif Ligugé Ligugé a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne