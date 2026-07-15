Atelier créatif Ligugé Place Pannonhalma Ligugé
mercredi 5 août 2026 · Place Pannonhalma · Ligugé
Informations pratiques
Ligugé
Atelier créatif Ligugé
Place Pannonhalma Bureau municipal du tourisme Ligugé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-11
Atelier créatif de l’été !
Venez participer à un atelier créatif intergénérationnel, ouvert à toutes et à tous, petits et grands !
Au programme
– Création de cartes postales originales sur le thème de Ligugé
– Réalisation de jolis vitraux en papier calque
Que vous soyez artiste dans l’âme ou simple curieux, chacun pourra laisser libre cours à son imagination dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous au Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé le 5 ou 11 août à 14h30. Gratuit, sur inscription. (Places limitées)
Espace culturel Eugène Aubin.
Pour réserver ou pour plus d’information tourisme@liguge.fr / 05.49.55.97.19 .
Place Pannonhalma Bureau municipal du tourisme Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 55 97 19
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English : Atelier créatif Ligugé
L’événement Atelier créatif Ligugé Ligugé a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne