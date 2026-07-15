UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ligugé

Atelier créatif Ligugé Place Pannonhalma Ligugé

mercredi 5 août 2026 · Place Pannonhalma · Ligugé

Atelier créatif Ligugé Place Pannonhalma Ligugé

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Pannonhalma
Adresse
Bureau municipal du tourisme
Ville
86240 Ligugé
Département
Vienne
Tarif

Ligugé

Atelier créatif Ligugé

Place Pannonhalma Bureau municipal du tourisme Ligugé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-11

Atelier créatif de l’été !

Venez participer à un atelier créatif intergénérationnel, ouvert à toutes et à tous, petits et grands !

Au programme
– Création de cartes postales originales sur le thème de Ligugé
– Réalisation de jolis vitraux en papier calque

Que vous soyez artiste dans l’âme ou simple curieux, chacun pourra laisser libre cours à son imagination dans une ambiance conviviale.

Rendez-vous au Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé le 5 ou 11 août à 14h30. Gratuit, sur inscription. (Places limitées)

Espace culturel Eugène Aubin.
Pour réserver ou pour plus d’information tourisme@liguge.fr / 05.49.55.97.19   .

Place Pannonhalma Bureau municipal du tourisme Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 55 97 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Ligugé

L’événement Atelier créatif Ligugé Ligugé a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne