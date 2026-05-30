Atelier créatif linogravure sur textile Un jour de Lune Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Atelier créatif linogravure sur textile

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les artisans de la boutique Un jour de Lune vous propose des ateliers créatifs cet été créez un linge de sorcière avec la technique de la linogravure !

L’artisane vous présente la technique puis vous imprimerez des motifs à l’encre sur le tissu.

Dès 14 ans. Sur réservation. .

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 21 03 33

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English :

L’événement Atelier créatif linogravure sur textile Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande