Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes mercredi 22 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:30 – 18:00

Gratuit : oui entrée libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Atelier Créatif : Fabrique ton Livre-hérisson & ton Marque-pages !Materiel et livres fournis sur place

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100

02 40 43 97 67



Afficher la carte du lieu Bibliothèque associative Emilienne-Leroux et trouvez le meilleur itinéraire

