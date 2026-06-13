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Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes

Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes

Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque associative Emilienne-Leroux

Adresse : 21 rue Charles Roger 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:30 – 18:00
Gratuit : oui entrée libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Atelier Créatif : Fabrique ton Livre-hérisson & ton Marque-pages !Materiel et livres fournis sur place

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100
02 40 43 97 67


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