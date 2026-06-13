Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes
Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes mercredi 22 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:30 – 18:00
Gratuit : oui entrée libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Atelier Créatif : Fabrique ton Livre-hérisson & ton Marque-pages !Materiel et livres fournis sur place
Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100
02 40 43 97 67
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