Sonomade III – Shelta Sound System à Quai des Chaps, Quai des Chaps, Nantes

Informations pratiques

Sonomade III – Shelta Sound System à Quai des Chaps Samedi 4 juillet, 14h00 Quai des Chaps Loire-Atlantique

10 € prévente / 12 € sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

SONOMADE III par Shelta Sound System

Le 4 juillet 2026 de 14h à 2h

☀️ Dès 14h, rendez-vous à Quai des Chaps pour profiter d’un après-midi à prix libre avec :

Un espace jeux

Un village créatif

Un stand de restauration

Un bar extérieur

Le tout porté par la puissante et magnifique sono de @para.pacem.sound, qui accueillera également @somacollectif derrière les platines pour faire vibrer le terrain !

Puis, place à la soirée ! Une belle occasion de se retrouver, de danser et de se mettre en jambe, juste avant le grand rendez-vous du Dub Camp Festival.

Attention jauge limitée !

Quai des Chaps 378 Route de Sainte Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/gigue-a-watt/evenements/sonomade-iii-propaganda-x-parapacem-x-soma-collectif »}]

La Sonomade est de retour pour une troisième édition qui s’annonce mémorable ! Cette année, Le Shelta s’associe à nos amis de Propaganda Sound System ! musique soundsystem