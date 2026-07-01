Sonomade III – Shelta Sound System à Quai des Chaps, Quai des Chaps, Nantes
samedi 4 juillet 2026 · Quai des Chaps · Nantes
Informations pratiques
Sonomade III – Shelta Sound System à Quai des Chaps Samedi 4 juillet, 14h00 Quai des Chaps Loire-Atlantique
10 € prévente / 12 € sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
SONOMADE III par Shelta Sound System
Le 4 juillet 2026 de 14h à 2h
☀️ Dès 14h, rendez-vous à Quai des Chaps pour profiter d’un après-midi à prix libre avec :
Un espace jeux
Un village créatif
Un stand de restauration
Un bar extérieur
Le tout porté par la puissante et magnifique sono de @para.pacem.sound, qui accueillera également @somacollectif derrière les platines pour faire vibrer le terrain !
Puis, place à la soirée ! Une belle occasion de se retrouver, de danser et de se mettre en jambe, juste avant le grand rendez-vous du Dub Camp Festival.
Attention jauge limitée !
Quai des Chaps 378 Route de Sainte Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/gigue-a-watt/evenements/sonomade-iii-propaganda-x-parapacem-x-soma-collectif »}]
La Sonomade est de retour pour une troisième édition qui s’annonce mémorable ! Cette année, Le Shelta s’associe à nos amis de Propaganda Sound System ! musique soundsystem
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