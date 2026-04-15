Visitez Mixt !, Mixt, Nantes

Visitez Mixt ! Samedi 4 juillet, 14h30 Mixt Loire-Atlantique

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Impatient de découvrir Mixt ? Vous pouvez visiter Mixt, ses coulisses, ses diverses salles et ses recoins, chaque premier samedi du mois. Ces visites de 45 min sont assurées par des salarié·es de Mixt.

Mixt 49, rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/visitez-mixt-04072026-1230 »}]

Impatient de découvrir Mixt ? Vous pouvez visiter Mixt, ses coulisses, ses diverses salles et ses recoins, chaque premier samedi du mois.