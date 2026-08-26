UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Maxime

Atelier créatif mon monstre articulé ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

jeudi 29 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Atelier créatif mon monstre articulé !

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :
2026-10-29

Inspirée du film Zombillénium, fabriquez une marionnette articulée d’Halloween zombie, sorcière ou vampire prennent vie !
  .

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Creative Workshop: My Articulated Monster !

Inspired by the movie *Zombillénium*, create an articulated Halloween puppet—watch a zombie, witch, or vampire come to life!

L’événement Atelier créatif mon monstre articulé ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime

À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)