Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir mercredi 29 avril 2026.
Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 11:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Moment créatif dans votre médiathèque.
Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir. Atelier animé par Constance Joliff Gilquin (artiste mural elle réalise des fresques peintes, des crédences en céramique et des mosaïque sur mesure). Exposition des réalisations en mai. A partir de 8 ans et sur réservation (10 places par séance) .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr
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L’événement Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Vendome Territoires Vendomois