Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Moment créatif dans votre médiathèque.

Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir. Atelier animé par Constance Joliff Gilquin (artiste mural elle réalise des fresques peintes, des crédences en céramique et des mosaïque sur mesure). Exposition des réalisations en mai. A partir de 8 ans et sur réservation (10 places par séance) .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr

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L’événement Atelier créatif mosaïque à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Vendome Territoires Vendomois