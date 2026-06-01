Atelier créatif panier en bandes Kamihimo Médiathèque Le Croisty

Le Croisty

Atelier créatif panier en bandes Kamihimo

Médiathèque 11 Bis Rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour fêter l’arrivée de l’été, Anne-Marie Prigent propose un atelier créatif original et personnalisé. Vous réaliserez un charmant petit panier en bandes kamihimo avec anse en bambou. L’atelier s’adresse aux ados et aux adultes. .

Médiathèque 11 Bis Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

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English :

L’événement Atelier créatif panier en bandes Kamihimo Le Croisty a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan