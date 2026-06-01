Atelier créatif panier en bandes Kamihimo Médiathèque Le Croisty
Atelier créatif panier en bandes Kamihimo Médiathèque Le Croisty samedi 20 juin 2026.
Le Croisty
Atelier créatif panier en bandes Kamihimo
Médiathèque 11 Bis Rue des Écoles Le Croisty Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Pour fêter l’arrivée de l’été, Anne-Marie Prigent propose un atelier créatif original et personnalisé. Vous réaliserez un charmant petit panier en bandes kamihimo avec anse en bambou. L’atelier s’adresse aux ados et aux adultes. .
Médiathèque 11 Bis Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60
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English :
L’événement Atelier créatif panier en bandes Kamihimo Le Croisty a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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