Atelier créatif papier mâché Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn

Atelier créatif papier mâché

Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Josette Manterola, artiste plasticienne, propose aux petits curieux un atelier créatif d’animaux en papier mâché. Vous pourrez également profiter de son exposition de peintures où la nature est pour l’artiste, une source inépuisable d’émerveillement et de création, façonnant ainsi un imaginaire riche et sensible. A 17h, tout le monde pourra se retrouver autour d’un goûter-vernissage pour clôturer l’animation.

Sur inscription au 07.83.16.40.97 ou par mail lesavoirpartageassociation@gmail.com. .

Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01 lesavoirpartageassociation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif papier mâché

L’événement Atelier créatif papier mâché Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Béarn des Gaves