Balade à Roulettes n°41 Sur les traces du rail à Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Distance : 2400.0

Salies-de-Béarn, la cité du sel , réserve de nombreuses facettes que l’on aura plaisir à explorer au fil d’un voyage en plusieurs étapes une balade sur l’ancienne ligne de chemin de fer, accessible à toutes les roulettes, une visite du vieux Salies qui nous fait remonter au XVIIe siècle.

Salies-de-Béarn, the « city of salt », has many facets that we’ll be delighted to explore on a multi-stage tour: a stroll along the old railway line, accessible on all wheels, a visit to Old Salies, which takes us back to the 17th century.

Salies-de-Béarn, die « Stadt des Salzes », hat viele Facetten, die Sie auf einer Reise in mehreren Etappen erkunden können: ein Spaziergang auf der alten Eisenbahnlinie, die mit allen Rädern befahrbar ist, ein Besuch der Altstadt von Salies, die uns ins 17.

Salies-de-Béarn, la « città del sale », ha molte sfaccettature che vi piacerà esplorare in un tour a più tappe: una passeggiata lungo la vecchia linea ferroviaria, accessibile a tutte le ruote, una visita alla vecchia Salies, che ci riporta al XVII secolo.

Salies-de-Béarn, la « ciudad de la sal », tiene muchas facetas que disfrutará explorando en un recorrido de varias etapas: un paseo por la antigua vía férrea, accesible sobre todas las ruedas, una visita a la antigua Salies, que nos transporta al siglo XVII.

