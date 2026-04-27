Rencontre Les Résistants de Pascal Convert Le Moment Librairie Salies-de-Béarn
Rencontre Les Résistants de Pascal Convert Le Moment Librairie Salies-de-Béarn vendredi 29 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Rencontre Les Résistants de Pascal Convert
Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
A la suite de la Journée Nationale de la Résistance du 27 mai, nous vous invitons à la rencontre de Pascal Convert, plasticien, écrivain, réalisateur de documentaires dont le travail, à la renommée internationale, n’a de cesse d’évoquer la mémoire et l’oubli.
A travers la présentation de son dernier livre Le livre de R.D récit (éditions Filigranes), nous tâcherons de comprendre ce qui l’anime et comment sa démarche artistique et archéologique a construit son parcours de lutte contre l’amnésie du temps qui passe. Cette première rencontre sera suivie, en fin d’année, d’un Temps 2 consacré à son travail autour et avec Lucie Aubrac. .
Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
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English : Rencontre Les Résistants de Pascal Convert
L’événement Rencontre Les Résistants de Pascal Convert Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Béarn des Gaves
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