Rencontre Les Résistants de Pascal Convert Le Moment Librairie Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Rencontre Les Résistants de Pascal Convert

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

A la suite de la Journée Nationale de la Résistance du 27 mai, nous vous invitons à la rencontre de Pascal Convert, plasticien, écrivain, réalisateur de documentaires dont le travail, à la renommée internationale, n’a de cesse d’évoquer la mémoire et l’oubli.

A travers la présentation de son dernier livre Le livre de R.D récit (éditions Filigranes), nous tâcherons de comprendre ce qui l’anime et comment sa démarche artistique et archéologique a construit son parcours de lutte contre l’amnésie du temps qui passe. Cette première rencontre sera suivie, en fin d’année, d’un Temps 2 consacré à son travail autour et avec Lucie Aubrac. .

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Rencontre Les Résistants de Pascal Convert

L’événement Rencontre Les Résistants de Pascal Convert Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Béarn des Gaves