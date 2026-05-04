4ème édition de la nuit des arts martiaux Centre culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn
4ème édition de la nuit des arts martiaux Centre culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn samedi 30 mai 2026.
Salies-de-Béarn
4ème édition de la nuit des arts martiaux
Centre culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vivement la 4ᵉ édition de la Nuit des Arts Martiaux ! Plongez dans un univers où la maîtrise, l’émotion et la tradition se rencontrent pour offrir un spectacle intense, captivant et unique en son genre.
Au programme démonstrations époustouflantes, des performances techniques d’exception et des tableaux variés mettant en lumière des disciplines martiales venues des quatre coins du monde, y compris des arts martiaux européens historiques en armure, pour une immersion hors du temps. Portées par des pratiquants passionnés et des associations engagées, ces démonstrations ne se contentent pas de montrer un savoir-faire elles partagent un état d’esprit fait de respect, de dépassement de soi et d’ouverture.
Devenue un rendez-vous incontournable entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, la Nuit des Arts Martiaux s’impose comme un événement rare dans la région ! .
Centre culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : 4ème édition de la nuit des arts martiaux
L’événement 4ème édition de la nuit des arts martiaux Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves
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