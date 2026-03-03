Atelier Sashiko Gracefull Coffee Shop Salies-de-Béarn
Atelier Sashiko
Gracefull Coffee Shop 12 Rue Elysée Coustere Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Dans cet atelier accessible aux débutants, vous découvrirez le sashiko, une technique traditionnelle japonaise de couture, utilisée à l’origine pour réparer, renforcer et prolonger la durée de vie des vêtements du quotidien.
Ancré dans le soin et la praticité, le sashiko transforme le raccommodage en un geste réfléchi, durable et discrètement beau. Ce que vous allez apprendre les origines et la philosophie du sashiko, les outils et matériaux de base du sashiko, comment coudre avec une tension et un rythme réguliers, un ou deux motifs géométrique simple en sashiko, comment finir et entretenir votre broderie…
Matériel fourni. Boisson offerte. Sur réservation 6 places. .
Gracefull Coffee Shop 12 Rue Elysée Coustere Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine eyelovelu@gmail.com
