Atelier Sashiko Gracefull Coffee Shop Salies-de-Béarn

Atelier Sashiko

Gracefull Coffee Shop 12 Rue Elysée Coustere Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Dans cet atelier accessible aux débutants, vous découvrirez le sashiko, une technique traditionnelle japonaise de couture, utilisée à l’origine pour réparer, renforcer et prolonger la durée de vie des vêtements du quotidien.

Ancré dans le soin et la praticité, le sashiko transforme le raccommodage en un geste réfléchi, durable et discrètement beau. Ce que vous allez apprendre les origines et la philosophie du sashiko, les outils et matériaux de base du sashiko, comment coudre avec une tension et un rythme réguliers, un ou deux motifs géométrique simple en sashiko, comment finir et entretenir votre broderie…

Matériel fourni. Boisson offerte. Sur réservation 6 places. .

Atelier Sashiko

