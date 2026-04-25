Concert au Chalet avec Lili Gyle Le Chalet Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Lili Gyle

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Avez-vous prévu de passer une soirée dans une ambiance jazzy ? Cette soirée est pour vous! Seul(e) ou en bonne compagnie, vous êtes assurés de passés une excellente soirée avec le duo de Lili Gyle! En exclusivité sur le Béarn des gaves, alors pensez à réserver votre table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Lili Gyle

L’événement Concert au Chalet avec Lili Gyle Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves