Concert au Chalet avec Lili Gyle Le Chalet Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Lili Gyle Le Chalet Salies-de-Béarn vendredi 29 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Lili Gyle
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Avez-vous prévu de passer une soirée dans une ambiance jazzy ? Cette soirée est pour vous! Seul(e) ou en bonne compagnie, vous êtes assurés de passés une excellente soirée avec le duo de Lili Gyle! En exclusivité sur le Béarn des gaves, alors pensez à réserver votre table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert au Chalet avec Lili Gyle
L’événement Concert au Chalet avec Lili Gyle Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Origami Boutique Créativ’Y Thé Salies-de-Béarn 30 avril 2026
- Soutiens la Passem ! Salies-de-Béarn 1 mai 2026
- La Voie Verte de Salies-de-Béarn à Escos Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade à Roulettes n°41 Sur les traces du rail à Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Cités et bastides (cyclotourisme) Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026