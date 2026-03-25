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Atelier créatif parent-enfant Création d’une lanterne Bibliothèque de Ménilles Ménilles

jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque de Ménilles · Ménilles

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque de Ménilles
Adresse
4 le Clos d'Enneval
Ville
27120 Ménilles
Département
Eure
Tarif

Ménilles

Atelier créatif parent-enfant Création d’une lanterne

Bibliothèque de Ménilles 4 le Clos d’Enneval Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:00:00
fin : 2026-09-24 11:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Atelier creatif où parents et enfants realisent une lanterne.
Partagez un moment créatif en famille en réalisant une jolie lanterne. Un atelier parent-enfant pour créer, décorer et repartir avec sa propre réalisation. Atelier adapté pour les tout-petits et proposé par l’association Les lucioles de papier .

Pour les 0 3 ans, avec les parents.
Gratuit sur inscription.   .

Bibliothèque de Ménilles 4 le Clos d’Enneval Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 58 02 25 48  bibliotheque@menilles.fr

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English : Atelier créatif parent-enfant Création d’une lanterne

L’événement Atelier créatif parent-enfant Création d’une lanterne Ménilles a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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