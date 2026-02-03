Artistes en herbe Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Artistes en herbe

2026-03-25 15:00:00

2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

La bibliothèque propose un atelier pour découvrir les bases du dessin et de la peinture, encadré par un artiste.

Destiné aux enfants à partir de 7 ans, cet atelier permettra d’apprendre à observer, créer et exprimer sa sensibilité à travers l’art

Artiste en herbe Découvrir le plaisir de peindre et de dessiner

Crayons, pinceaux, couleurs… Les enfants ont du talent, et cet atelier leur donne l’occasion de le révéler !

Encadré par un artiste intervenant, l’atelier Artiste en herbe propose aux enfants une initiation ludique et progressive aux techniques du dessin et de la peinture.

Au fil des séances, ils apprendront à

– observer les formes, les lignes, les ombres,

– utiliser différents outils (crayon, fusain, aquarelle, peinture…),

– développer leur sens des couleurs, de la composition, de l’espace,

– et surtout, à exprimer leur imagination et leur sensibilité à travers la création.

Dans une ambiance bienveillante et valorisante, chaque enfant est accompagné à son rythme, quel que soit son niveau. L’objectif n’est pas la performance, mais le plaisir d’apprendre en faisant, en s’inspirant du monde autour de soi et en recevant de vrais conseils d’artiste.

Un atelier artistique riche et stimulant, pour éveiller l’âme créative des petits artistes en herbe ! .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

