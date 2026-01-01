Atelier créatif Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Atelier créatif Bibliothèque de Ménilles Ménilles mercredi 14 janvier 2026.
Atelier créatif
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-03-11 16:00:00
2026-01-14 2026-02-25 2026-03-11 2026-04-14
La bibliothèque propose un atelier créatif destiné aux enfants à partir de 6 ans.
Au programme imaginer, découper, coller, colorer et créer toutes sortes de réalisations dans une ambiance ludique et chaleureuse. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
