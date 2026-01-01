Atelier créatif Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Atelier créatif

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-01-14 2026-02-25 2026-03-11 2026-04-14

La bibliothèque propose un atelier créatif destiné aux enfants à partir de 6 ans.

Au programme imaginer, découper, coller, colorer et créer toutes sortes de réalisations dans une ambiance ludique et chaleureuse. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

