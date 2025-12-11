Initiation Pokémon Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Initiation Pokémon

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2026-01-10 2026-02-28 2026-03-14 2026-04-11

Initiation au jeu de cartes Pokemon avec l’association L’ Arène des Dress’Eure

Venez découvrir les bases du jeu de cartes Pokémon à la bibliothèque, en compagnie de l’association L’Arène des Dress’eure.

Cet atelier permettra aux enfants d’apprendre les règles essentielles, de manipuler les cartes et de participer à leurs premiers combats dans une ambiance conviviale et ludique.

À partir de 7 ans. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

English : Initiation Pokémon

