Initiation aux échecs Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Initiation aux échecs

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04

Découvrez les règles de base du jeu d’échecs et apprenez à faire vos premiers coups ! Un atelier pour s’initier en douceur à ce jeu de stratégie passionnant.

Atelier Initiation aux échecs Apprendre à jouer en s’amusant

Les échecs, c’est bien plus qu’un jeu c’est un monde de stratégie, de réflexion… et de plaisir !

Cet atelier propose une **découverte en douceur** du célèbre jeu pour celles et ceux qui n’y ont jamais joué ou qui souhaitent revoir les bases.

Au programme

– découverte de l’échiquier et des pièces,

– apprentissage des règles simples déplacements, objectifs, mise en échec, échec et mat,

– petits exercices pratiques pour bien comprendre,

– mini-parties encadrées pour s’entraîner à réfléchir et anticiper les coups.

Dans une ambiance détendue et bienveillante, les participants développent leur logique, concentration et patience, tout en s’amusant. Aucun niveau requis, juste l’envie d’apprendre et de jouer !

Cet atelier peut donner envie de continuer à progresser… et peut-être même de défier d’autres joueurs lors de prochaines rencontres !

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 06 58 02 25 48 .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

