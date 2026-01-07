Atelier artistique Barbouille en famille Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Ménilles

Atelier artistique Barbouille en famille

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25 11:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Atelier artistique pour les tout-petits et leurs parents.

Un moment créatif et sensoriel à partager ! Lors de cet atelier parent-enfant, les tout-petits et leurs parents créent ensemble une grande fresque collective au sol. Équipés de peinture comestibles, les enfants explorent les couleurs avec leurs mains et leurs pieds pendant que les parents les accompagnent dans cette expérience artistique et ludique, le tout en musique. Un temps de découverte, de complicité et de créativité pour les 0-3 ans.

L’atelier est proposé par l’association Les Lucioles de papier une association artistique et sociale implantée au cœur de la ville de Vernon et animée par ses fondatrices Lyse et Camille.

Pour un moment vraiment relax, prévoir des tenues qui ne craignent pas.

Tout public.

Conditions Pour les enfants de 0 à 3 ans, avec les parents.

Gratuit sur inscription. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

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English : Atelier artistique Barbouille en famille

L’événement Atelier artistique Barbouille en famille Ménilles a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération