Atelier créatif adulte L’art du vitrail Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Atelier créatif adulte L’art du vitrail Bibliothèque de Ménilles Ménilles samedi 6 juin 2026.
Ménilles
Atelier créatif adulte L’art du vitrail
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Initiation à l’art du vitrail.
Découvrez l’univers fascinant du vitrail à travers un atelier d’initiation spécialement conçu pour les adultes.
Gratuit sur inscription. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
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English : Atelier créatif adulte L’art du vitrail
L’événement Atelier créatif adulte L’art du vitrail Ménilles a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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