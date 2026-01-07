Atelier créatif adulte L’art du vitrail Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Ménilles

Atelier créatif adulte L’art du vitrail

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 15:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Initiation à l’art du vitrail.

Découvrez l’univers fascinant du vitrail à travers un atelier d’initiation spécialement conçu pour les adultes.

Gratuit sur inscription. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

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English : Atelier créatif adulte L’art du vitrail

L’événement Atelier créatif adulte L’art du vitrail Ménilles a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération