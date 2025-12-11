Krok’histoires Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Début : 2026-01-07 15:30:00
fin : 2026-03-04 16:15:00
2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-08
Lecture d’albums pour les enfants à partir de 4 ans, sans les parents, autour d’un thème de saison.
Venez écouter des histoires et découvrir des albums choisis autour d’un thème à la bibliothèque.
Activité destinée aux enfants à partir de 4 ans, pour partager des moments de lecture et d’imagination. .
