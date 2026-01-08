Soirée Loups Garous Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Soirée Loups Garous Bibliothèque de Ménilles Ménilles vendredi 27 février 2026.
Soirée Loups Garous
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
Date(s) :
2026-02-27
La bibliothèque vous propose une soirée conviviale et pleine de suspense autour du célèbre jeu Loup-Garou. Entre stratégie, bluff et fous rires, les participants devront démêler le vrai du faux pour démasquer les loups-garous… ou semer le doute pour mieux survivre jusqu’à l’aube ! .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
