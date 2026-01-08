Soirée Loups Garous Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Soirée Loups Garous

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

La bibliothèque vous propose une soirée conviviale et pleine de suspense autour du célèbre jeu Loup-Garou. Entre stratégie, bluff et fous rires, les participants devront démêler le vrai du faux pour démasquer les loups-garous… ou semer le doute pour mieux survivre jusqu’à l’aube ! .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Loups Garous

L’événement Soirée Loups Garous Ménilles a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération