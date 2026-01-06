Ménilles

La Forêt Danse Festival

2 chemin de la Fontenelle Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Poly’Son présente la 5ème édition de son festival La Forêt Danse , un événement pluridisciplinaire en pleine nature au cœur de Ménilles.

Programmation musicale et artistique

La journée sera rythmée par de nombreux concerts et performances

– Grezou & Waan Heart Band

– Normandub Sound System

– Heartical Meditation

– Lmanou & Friends

– Roots Riddim

– Fanòz

Activités et animations. En complément de la scène musicale, le festival propose des moments d’échange et de partage

– Atelier-Jam

– Conte musical

– Jeux en bois à disposition .

2 chemin de la Fontenelle Ménilles 27120 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Forêt Danse Festival

L’événement La Forêt Danse Festival Ménilles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération