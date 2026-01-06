Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Forêt Danse Festival Ménilles

La Forêt Danse Festival Ménilles samedi 13 juin 2026.

Adresse : 2 chemin de la Fontenelle

Ville : 27120 Ménilles

Département : Eure

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ménilles

La Forêt Danse Festival

2 chemin de la Fontenelle Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

L’association Poly’Son présente la 5ème édition de son festival La Forêt Danse , un événement pluridisciplinaire en pleine nature au cœur de Ménilles.

Programmation musicale et artistique
La journée sera rythmée par de nombreux concerts et performances
– Grezou & Waan Heart Band
– Normandub Sound System
– Heartical Meditation
– Lmanou & Friends
– Roots Riddim
– Fanòz

Activités et animations. En complément de la scène musicale, le festival propose des moments d’échange et de partage
– Atelier-Jam
– Conte musical
– Jeux en bois à disposition   .

2 chemin de la Fontenelle Ménilles 27120 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Forêt Danse Festival

L’événement La Forêt Danse Festival Ménilles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Ménilles (Eure)