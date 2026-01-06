La Forêt Danse Festival Ménilles
La Forêt Danse Festival Ménilles samedi 13 juin 2026.
Ménilles
La Forêt Danse Festival
2 chemin de la Fontenelle Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association Poly’Son présente la 5ème édition de son festival La Forêt Danse , un événement pluridisciplinaire en pleine nature au cœur de Ménilles.
Programmation musicale et artistique
La journée sera rythmée par de nombreux concerts et performances
– Grezou & Waan Heart Band
– Normandub Sound System
– Heartical Meditation
– Lmanou & Friends
– Roots Riddim
– Fanòz
Activités et animations. En complément de la scène musicale, le festival propose des moments d’échange et de partage
– Atelier-Jam
– Conte musical
– Jeux en bois à disposition .
2 chemin de la Fontenelle Ménilles 27120 Eure Normandie
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English : La Forêt Danse Festival
L’événement La Forêt Danse Festival Ménilles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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