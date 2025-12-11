Des bébés et des livres Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Des bébés et des livres

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles

Début : 2026-01-06 09:30:00

fin : 2026-01-06 10:15:00

2026-01-06 2026-02-03 2026-03-03 2026-04-07

Histoires et comptines pour les tout-petits !

Pour vivre en famille des moments de découverte, de partage et de plaisir autour du livre.

Lecture d’albums aux tout-petits (0-3 ans), accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles.

Animation proposée par la bibliothèque de Ménilles en partenariat avec Selenite Doula.

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 36 79 70 .

+33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

