Trico’thé Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Trico’thé

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 09:30:00

fin : 2026-04-10 11:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-17 2026-01-30 2026-02-07 2026-02-13 2026-03-06 2026-03-14 2026-03-27 2026-04-04 2026-04-10

Atelier pour apprendre et/ou échanger des astuces autour du tricot et du crochet.

Venez partager un moment convivial à la bibliothèque autour du tricot et du crochet ! Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), rejoignez-nous pour apprendre, échanger des astuces et créer dans une ambiance chaleureuse… le tout autour d’une tasse de thé ou de café. Apportez votre matériel selon vos habitudes. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

