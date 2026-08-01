Atelier créatif perles à repasser Salon de thé Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

Atelier créatif perles à repasser

Salon de thé 38 rue du Priolat Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Atelier créatif Perles à repasser.

Réalise de jolis motifs en perles à repasser: porte clés, magnets, décorations…fun, coloré et créatif

Matériel fourni-une boisson offerte- repartez avec votre création.

25€ places limitées, réservation conseillée au 06 63 25 30 42

Atelier créatif Perles à repasser.

Réalise de jolis motifs en perles à repasser: porte clés, magnets, décorations…fun, coloré et créatif

Matériel fourni-une boisson offerte- repartez avec votre création.

25€ places limitées, réservation conseillée au 06 63 25 30 42

Au salon de thé Home witch Home le samedi 8 août de 14h00 à 17h00 .

Salon de thé 38 rue du Priolat Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 25 30 42

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English : Atelier créatif perles à repasser

Creative Workshop: Iron-On Beads.

Create pretty designs with iron-on beads: keychains, magnets, decorations… fun, colorful, and creative

Materials provided—a complimentary drink—take your creation home with you.

25? limited spots available; reservations recommended at 06 63 25 30 42

L’événement Atelier créatif perles à repasser Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne