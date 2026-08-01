Atelier créatif perles à repasser Salon de thé Saint-Cyprien
samedi 29 août 2026 · Salon de thé · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
Atelier créatif perles à repasser
Salon de thé 38 rue du Priolat Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Atelier créatif Perles à repasser.
Réalise de jolis motifs en perles à repasser: porte clés, magnets, décorations…fun, coloré et créatif
Matériel fourni-une boisson offerte- repartez avec votre création.
25€ places limitées, réservation conseillée au 06 63 25 30 42
Atelier créatif Perles à repasser.
Réalise de jolis motifs en perles à repasser: porte clés, magnets, décorations…fun, coloré et créatif
Matériel fourni-une boisson offerte- repartez avec votre création.
25€ places limitées, réservation conseillée au 06 63 25 30 42
Au salon de thé Home witch Home le samedi 8 août de 14h00 à 17h00 .
Salon de thé 38 rue du Priolat Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 25 30 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif perles à repasser
Creative Workshop: Iron-On Beads.
Create pretty designs with iron-on beads: keychains, magnets, decorations… fun, colorful, and creative
Materials provided—a complimentary drink—take your creation home with you.
25? limited spots available; reservations recommended at 06 63 25 30 42
L’événement Atelier créatif perles à repasser Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne
À voir aussi à Saint-Cyprien (Dordogne)
- FEU D’ARTIFICE Saint-Cyprien 16 août 2026
- JARDIN EN SCÈNE Saint-Cyprien 16 août 2026
- PASS KIDS EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT Parc de la Prade Saint-Cyprien 17 août 2026
- SPECTACLES VIVANTS Saint-Cyprien 17 août 2026
- PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Rue Emile Zola Saint-Cyprien 18 août 2026