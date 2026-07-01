Atelier créatif poterie avec Morgane Granville
dimanche 19 juillet 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Atelier créatif poterie avec Morgane
5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Créez une pièce unique de vos propres mains au Mercure Granville !
Envie de découvrir la poterie dans une ambiance conviviale et inspirante ? Rejoignez-nous le dimanche 19 juillet pour un atelier de modelage animé par Morgane de Paillette Poterie.
Pendant deux heures, laissez libre cours à votre créativité et apprenez les techniques du modelage pour réaliser votre propre création en céramique. Que vous soyez débutant ou déjà passionné, Morgane vous accompagnera pas à pas pour donner vie à votre imagination.
Et le plus beau ? Vous repartirez avec un souvenir unique, façonné de vos propres mains !
Les places sont limitées afin de garantir un accompagnement personnalisé. Pensez à réserver rapidement !
Les réservations se font directement auprès de Morgane via son compte Instagram
https://www.instagram.com/paillette.poterie/
Offrez-vous un moment de détente, de créativité et de partage dans un cadre agréable au Mercure Granville, et repartez avec une création qui vous ressemble.
N’hésitez pas à partager cet événement avec vos proches ou à venir créer ensemble. Les places partent vite, alors réservez dès maintenant ! .
5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com
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English : Atelier créatif poterie avec Morgane
L’événement Atelier créatif poterie avec Morgane Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer
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