Atelier créatif – recup’ livres, Médiathèque intercommunale Claude Piéplu, Signy-le-Petit
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale Claude Piéplu · Signy-le-Petit
Informations pratiques
Atelier créatif – recup’ livres Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Ardennes
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
À l’occasion de la fête qui célèbre les bibliothèques, Bibli en folie, nous vous proposons deux ateliers manuels et artistiques pour donner une seconde vie aux livres abîmés ou dont plus personnes ne veut…
- À Maubert-Fontaine :
Découpage de livre : transformer un livre en tableau 3D !
- À Signy-le-Petit :
Création de porte-clés « mini-livres »
À partir de 6 ans – Gratuit
Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Rue du Prieuré, Signy-le-Petit Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est 03 24 26 88 81 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Médiathèque intercommunale, inscription gratuite pour tous.
Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone.
Animations régulières : malles aux histoires, ateliers de conversation en anglais, club scrabble. Parking juste devant, entrée accessible aux fauteuils et poussettes.
Biblis en folie 2026
©Canva