Atelier créatif – recup’ livres, Médiathèque intercommunale Claude Piéplu, Signy-le-Petit

Informations pratiques

Atelier créatif – recup’ livres Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Ardennes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

À l’occa­sion de la fête qui célèbre les biblio­thèques, Bibli en folie, nous vous propo­sons deux ateliers manuels et artis­tiques pour donner une seconde vie aux livres abîmés ou dont plus personnes ne veut…

À Maubert-Fontaine :

Décou­page de livre : trans­for­mer un livre en tableau 3D !

À Signy-le-Petit :

Créa­tion de porte-clés « mini-livres »

À partir de 6 ans – Gratuit

Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Rue du Prieuré, Signy-le-Petit Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est 03 24 26 88 81 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Médiathèque intercommunale, inscription gratuite pour tous.

Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone.

Animations régulières : malles aux histoires, ateliers de conversation en anglais, club scrabble. Parking juste devant, entrée accessible aux fauteuils et poussettes.

Biblis en folie 2026

©Canva