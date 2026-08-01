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AGENDA · Les Gets

Atelier créatif recyclé Les Gets Tourisme Les Gets

vendredi 21 août 2026 · Les Gets Tourisme · Les Gets

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Les Gets Tourisme
Adresse
89 route du Front de Neige
Ville
74260 Les Gets
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Gets

Atelier créatif recyclé

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Village Fan Zone

By la Haute-Savoie
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Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74  lesgets@lesgets.com

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English : Upcycling workshop

Village Fan Zone

By Haute-Savoie

L’événement Atelier créatif recyclé Les Gets a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Gets

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