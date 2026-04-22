Coupe du Monde de Mountain Bike UCI Les Gets Tourisme Les Gets

Les Gets

Coupe du Monde de Mountain Bike UCI

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Les meilleurs pilotes mondiaux, en Cross-country comme en Descente, s’affronteront sur des tracés exceptionnels. Un seul objectif monter sur le podium !

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Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com

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English :

The world’s best riders, in both Cross-country and Downhill, will compete on exceptional courses. Their sole objective: to reach the podium!

L’événement Coupe du Monde de Mountain Bike UCI Les Gets a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Gets