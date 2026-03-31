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Marché d’artisans à la Marmotte Hôtel la Marmotte Les Gets

Marché d’artisans à la Marmotte Hôtel la Marmotte Les Gets mercredi 16 décembre 2026.

Lieu : Hôtel la Marmotte

Adresse : 61 rue du Chêne

Ville : 74260 Les Gets

Département : Haute-Savoie

Début : mercredi 16 décembre 2026

Fin : mardi 31 mars 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Les Gets

Marché d’artisans à la Marmotte

Hôtel la Marmotte 61 rue du Chêne Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-16 15:30:00
fin : 2026-03-31 18:30:00

Date(s) :
2026-12-16

Notre équipe a du talent !
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Hôtel la Marmotte 61 rue du Chêne Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 75 80 33  info@hotel-marmotte.com

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English : Craft market

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L’événement Marché d’artisans à la Marmotte Les Gets a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme des Gets

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