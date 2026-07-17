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Visite guidée à travers des photos d’époque, musée de la musique mécanique, Les Gets

samedi 19 septembre 2026 · musée de la musique mécanique · Les Gets

Visite guidée à travers des photos d’époque, musée de la musique mécanique, Les Gets

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
musée de la musique mécanique
Adresse
294 rue du vieux village 74260 les gets
Ville
74260 Les Gets
Département
Haute-Savoie
Tarif
8 € au lieu de 14 € ; gratuit moins de 12 ans

Visite guidée à travers des photos d’époque 19 et 20 septembre musée de la musique mécanique Haute-Savoie

8 € au lieu de 14 € ; gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le musée protégeant et sauvegardant un patrimoine restauré en permanence il a été décidé de retenir le thème national proposé « patrimoine de la photographie ». Il sera développé à travers des photos d’ateliers, de presse, de films, … Depuis les plaques de verre puis les daguerréotypes, les photos argentiques, les tirages sur papier et enfin numériques, le visiteur pourra découvrir les instruments « en situation » grâce aux images.
Les grands photographes depuis Charles Nègre, Doisneau, …, croiseront des personnalités immortalisées avec des instruments de musique mécanique : J. Chirac, V. Giscard d’Estaing, J. Gabin, Fernandel…
Dimanche
A 15h : Rendez-vous au Manège de Chevaux de Bois (1871) inscrit au titre des Monuments Historiques. Présentation des photos du carrousel avant-guerre, lors de son 1er montage aux Gets (1989) et de sa restauration (2016-2018). Ouverture de 15h à 18h30
A 16h : Orgue Aeolian en l’église, classé Monument Historique. Visite guidée de l’instrument commandé en 1910 par G. Davison, directeur de Kodak en Grande-Bretagne et photographe reconnu. Explications de son origine, son sauvetage, sa restauration.
A 17h : Visite au Musée où l’image, grâce aux photos, reliera le son avec les instruments de musique mécanique.
18h30 : Apéritif musical de clôture, avec projection de petits films, ceux-ci ayant pour origine l’invention de la photo il y a 120 ans.

musée de la musique mécanique 294 rue du vieux village 74260 les gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450798575 http://www.musicmecalesgets.org/index.aspx
Journées européennes du patrimoine

©Musée de la musique mécanique Les Gets

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