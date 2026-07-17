Visite guidée à travers des photos d’époque, musée de la musique mécanique, Les Gets

Informations pratiques

Visite guidée à travers des photos d’époque 19 et 20 septembre musée de la musique mécanique Haute-Savoie

8 € au lieu de 14 € ; gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le musée protégeant et sauvegardant un patrimoine restauré en permanence il a été décidé de retenir le thème national proposé « patrimoine de la photographie ». Il sera développé à travers des photos d’ateliers, de presse, de films, … Depuis les plaques de verre puis les daguerréotypes, les photos argentiques, les tirages sur papier et enfin numériques, le visiteur pourra découvrir les instruments « en situation » grâce aux images.

Les grands photographes depuis Charles Nègre, Doisneau, …, croiseront des personnalités immortalisées avec des instruments de musique mécanique : J. Chirac, V. Giscard d’Estaing, J. Gabin, Fernandel…

Dimanche

A 15h : Rendez-vous au Manège de Chevaux de Bois (1871) inscrit au titre des Monuments Historiques. Présentation des photos du carrousel avant-guerre, lors de son 1er montage aux Gets (1989) et de sa restauration (2016-2018). Ouverture de 15h à 18h30

A 16h : Orgue Aeolian en l’église, classé Monument Historique. Visite guidée de l’instrument commandé en 1910 par G. Davison, directeur de Kodak en Grande-Bretagne et photographe reconnu. Explications de son origine, son sauvetage, sa restauration.

A 17h : Visite au Musée où l’image, grâce aux photos, reliera le son avec les instruments de musique mécanique.

18h30 : Apéritif musical de clôture, avec projection de petits films, ceux-ci ayant pour origine l’invention de la photo il y a 120 ans.

musée de la musique mécanique 294 rue du vieux village 74260 les gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450798575 http://www.musicmecalesgets.org/index.aspx

Journées européennes du patrimoine

©Musée de la musique mécanique Les Gets