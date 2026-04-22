Les Gets

Trail des Gets

Parking du Pressenage Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Trail des Gets, c’est l’occasion idéale de se dépasser le temps d’une course en découvrant la beauté et les multiples facettes qu’offre le terrain de jeu Gétois.

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Parking du Pressenage Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 trail@lesgets.com

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English : Trail des Gets

The Trail des Gets is the ideal opportunity to push yourself to the limit in a race while discovering the beauty and many aspects of Les Gets playground: mountain pasture crossings, ridge paths with a view of the Mont Blanc and the Roc d’Enfer, paths in the undergrowth, etc.

L’événement Trail des Gets Les Gets a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Gets