Atelier créatif Médiathèque Domaine Revol Saint-Uze
mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque Domaine Revol · Saint-Uze
Informations pratiques
Saint-Uze
Atelier créatif
Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol Domaine Revol Saint-Uze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Une création manuelle est proposée aux plus jeunes accompagnés d’un parent / assistante maternelle..
Tout est mis à disposition pour faire parler son imagination.
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Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol Domaine Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 41 57
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English :
A hands-on craft activity is offered to the youngest children accompanied by a parent or childcare provider.
Everything is provided to help them let their imaginations run wild.
L’événement Atelier créatif Saint-Uze a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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