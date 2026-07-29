UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Uze

Atelier créatif Médiathèque Domaine Revol Saint-Uze

mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque Domaine Revol · Saint-Uze

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Médiathèque Domaine Revol
Adresse
1 rue Hector Revol Domaine Revol
Ville
26240 Saint-Uze
Département
Drôme
Tarif

Saint-Uze

Atelier créatif

Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol Domaine Revol Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Une création manuelle est proposée aux plus jeunes accompagnés d’un parent / assistante maternelle..
Tout est mis à disposition pour faire parler son imagination.
  .

Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol Domaine Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 41 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hands-on craft activity is offered to the youngest children accompanied by a parent or childcare provider.
Everything is provided to help them let their imaginations run wild.

L’événement Atelier créatif Saint-Uze a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Saint-Uze (Drôme)