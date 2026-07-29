Atelier créatif Médiathèque Domaine Revol Saint-Uze

Informations pratiques

Saint-Uze

Atelier créatif

Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol Domaine Revol Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Une création manuelle est proposée aux plus jeunes accompagnés d’un parent / assistante maternelle..

Tout est mis à disposition pour faire parler son imagination.

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Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol Domaine Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 41 57

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English :

A hands-on craft activity is offered to the youngest children accompanied by a parent or childcare provider.

Everything is provided to help them let their imaginations run wild.

L’événement Atelier créatif Saint-Uze a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche