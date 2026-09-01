Atelier créatif scrapbooking & journaling Les Pépites Gourmandes Saint-Jouin-Bruneval

Informations pratiques

Saint-Jouin-Bruneval

Atelier créatif scrapbooking & journaling

Les Pépites Gourmandes 17 Bis Rue Charles de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Envie de laisser libre cours à votre créativité ?

Débutant·e ou confirmé·e, venez partager un moment convivial autour du scrapbooking et du journaling. L’occasion de personnaliser vos carnets, créer une page souvenir et donner une nouvelle vie à vos photos, souvenirs et petits trésors. .

Les Pépites Gourmandes 17 Bis Rue Charles de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 93 06 61 lespepitesdenormandie@gmail.com

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English : Atelier créatif scrapbooking & journaling

L’événement Atelier créatif scrapbooking & journaling Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie