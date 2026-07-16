Atelier : dessine ton patrimoine rêvé, L’ESCALE médiathèque, Saint-Jouin-Bruneval
samedi 19 septembre 2026 · L'ESCALE médiathèque · Saint-Jouin-Bruneval
Informations pratiques
Atelier : dessine ton patrimoine rêvé Samedi 19 septembre, 10h30 L’ESCALE médiathèque Seine-Maritime
Durée 1h30, 10 pers. max, matériel fourni.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Du mardi 15 au samedi 26 septembre, la médiathèque municipale de Saint-Jouin-Bruneval expose les dessins et aquarelles du Clos des fées réalisés par les membres du collectif Urban Sketcher.
Le samedi 19 en matinée, un atelier de dessin destiné aux 10-18 ans sera animé par des passionnées.
L’ESCALE médiathèque 10 bis rue du Général de Gaulle, 76280 Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie 02 35 13 10 18 https://www.mediatheque-stjouin-bruneval.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068606132355&locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@st-jouin-bruneval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 18 »}] Lieu accessible durant les horaires d’ouverture du mardi au samedi, accès PMR, parking
Du mardi 15 au samedi 26 septembre, la médiathèque municipale de Saint-Jouin-Bruneval expose les dessins et aquarelles du Clos des fées réalisés par les membres du collectif Urban Sketcher. Le samedi…
©Médiathèque municipale de Saint-Jouin-Bruneval
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