Découverte et cuisine des algues Saint-Jouin-Bruneval
Découverte et cuisine des algues Saint-Jouin-Bruneval mercredi 12 août 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Découverte et cuisine des algues
Perrey de Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Expérimentez le goût unique des algues !
Une balade sur le platier sera l’occasion de découvrir les différentes familles d’algues, d’apprendre leurs bienfaits santé et environnement, et de mettre en pratique les règles de cueillette pour préparer un tartare d’algues à emporter.
À partir de 7 ans .
Perrey de Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80
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English : Découverte et cuisine des algues
L’événement Découverte et cuisine des algues Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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