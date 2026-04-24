Saint-Jouin-Bruneval

Découverte et cuisine des algues

Perrey de Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Expérimentez le goût unique des algues !

Une balade sur le platier sera l’occasion de découvrir les différentes familles d’algues, d’apprendre leurs bienfaits santé et environnement, et de mettre en pratique les règles de cueillette pour préparer un tartare d’algues à emporter.

À partir de 7 ans .

Perrey de Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80

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English : Découverte et cuisine des algues

L’événement Découverte et cuisine des algues Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie