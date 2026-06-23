Nocturne au Labyrinthe des Falaises Route des Pins Saint-Jouin-Bruneval vendredi 7 août 2026.

Saint-Jouin-Bruneval

Nocturne au Labyrinthe des Falaises

Route des Pins Labyrinthe des Falaises Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vous cherchez une activité originale pour une soirée en famille ?

C’est le retour des nocturnes au Labyrinthe des Falaises, tous les vendredis soirs du moi d’août.

Plongez dans une aventure au milieu d’un champ de maïs pour partager un jeu de piste ludique en famille ou entre amis.

Préparez vos lampes torches et vos stylos pour les soirées nocturnes en famille au labyrinthe cet été !

En cas de pluie, les nocturnes peuvent être annulées. .

Route des Pins Labyrinthe des Falaises Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 30 31 74 labyrinthedesfalaises@orange.fr

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English : Nocturne au Labyrinthe des Falaises

L’événement Nocturne au Labyrinthe des Falaises Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie