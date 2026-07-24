Exposition La Bascule L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval
mercredi 12 août 2026 · L’Escale Médiathèque · Saint-Jouin-Bruneval
Informations pratiques
Saint-Jouin-Bruneval
Exposition La Bascule
L’Escale Médiathèque 10 Rue Charles de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
La Bascule est un travail documentaire sur le site du terminal pétrolier d’Antifer et la plage de Saint-Jouin.
Cette exposition se tient dans le cadre des 50 ans du port d’Antifer.
Antoine Leven est un photographe documentaire et de paysage. Il s’intéresse aux enjeux climatiques, à la transition énergétique et à la façon dont nous interagissons avec notre environnement.
Il a suivi pendant un an le cursus de photographie documentaire proposé par l’école de Photographie Spéos et l’agence Magnum Photos. Ses images ont été présentées lors d’expositions collectives à la Decode Gallery, à Tucson, Arizona, à l’Independent & Image Art Space à Chongqing, en Chine, à la 3e édition du festival de Photography Noir et Blanc d’Athènes, en Grèce, ainsi qu’au Palais de la Femme, à Paris. .
L’Escale Médiathèque 10 Rue Charles de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
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English : Exposition La Bascule
L’événement Exposition La Bascule Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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