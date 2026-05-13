Atelier créatif sur meuble Vendeuvre-sur-Barse
Atelier créatif sur meuble Vendeuvre-sur-Barse samedi 21 novembre 2026.
Vendeuvre-sur-Barse
Atelier créatif sur meuble
10 route de la Zone Industrielle de Bellevue Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21 17:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Vous aimez créer et la déco ? Le SIEDMTO organise un atelier créatif gratuit visant à customiser un meuble de seconde main !
Animé par Emmanuelle NORMAND, cet atelier vise à donner une seconde vie à un meuble en lui donnant votre propre touche de décoration. Du ponçage à la peinture, Emmannuelle vous donnera tous les secrets pour faire ensuite vos propres D.I.Y sur meubles à la maison ! Une belle façon de redonner vie à des meubles inutilisés tout en renouvellant votre décoration d’intérieur.
Attention, il est nécessaire de s’inscrire en amont. .
10 route de la Zone Industrielle de Bellevue Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 03 accueil@siedmto.fr
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L’événement Atelier créatif sur meuble Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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