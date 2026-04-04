Vide-greniers Vendeuvre-sur-Barse
Vide-greniers Vendeuvre-sur-Barse mardi 14 juillet 2026.
Vendeuvre-sur-Barse
Vide-greniers
Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-grenier de l’association Les Belles Vendeuvroises et partez à la recherche de la trouvaille du siècle !
Alors, prêt pour faire de bonnes affaires ?
Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire !
#videgreniers2026 .
Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 58 54 87 91
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English :
L’événement Vide-greniers Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne