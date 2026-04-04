Vendeuvre-sur-Barse

Vide-greniers

Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-grenier de l’association Les Belles Vendeuvroises et partez à la recherche de la trouvaille du siècle !

Alors, prêt pour faire de bonnes affaires ?

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire !

#videgreniers2026 .

Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 58 54 87 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne