Atelier créatif Toile à parfumer Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Atelier créatif Toile à parfumer

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30 20:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Venez créer une toile unique.

Une oeuvre multi-matière innovante, pour parfumer votre intérieur.

Pas de modèle imposé, pas de bonne ou mauvaise façon de faire seulement le plaisir de composer, toucher, assembler et laisser émerger une création personnelle.

Tout le matériel est fourni une toile prête à être personnalisée, peinture, éléments de décoration, parfum.

Ouvert aux adolescents et adultes.

Uniquement sur inscription, par téléphone ou directement à l’atelier. .

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com

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English : Atelier créatif Toile à parfumer

Come and create a unique canvas.

An innovative multi-material work to perfume your home.

L’événement Atelier créatif Toile à parfumer Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-18 par OTI LAS