Atelier – Création artistique, Château de Sedières, Clergoux

Informations pratiques

Atelier – Création artistique Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Château de Sedières Corrèze

Tarif : 6€/personne. 16 participants maximum sur inscription. Dès 12 ans. Prévoir vêtements de bricolage ou tablier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Une oeuvre à la « Kendra HASTE »

Participez à un atelier de fabrication d’un petit oiseau en grillage et en fil d’acier avec l’artiste Kendra Haste. Une manière créative de sensibiliser le public à la préservation de notre patrimoine naturel, lui aussi parfois en péril.

Château de Sedières Clergoux, 19320 Clergoux, France Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0544419070 »}] Château se composant d’un corps principal de deux étages avec escalier. La tour de ce dernier domine l’ensemble. Deux ailes en retour ferment, sur deux côtés, une cour. Une de ces ailes est le porche d’accès pour l’ancien pont-levis. Une galerie ouverte au rez-de-chaussée, fermée aux étages et couverte en terrasse, est accolée contre le corps principal sur le troisième côté de la cour. Tourelles sur culot sculpté. Fenêtres à meneaux et croisillons, pilastres et linteaux sculptés de style Renaissance, Louis XII et François Ier. Corniche de la tour d’escalier et des façades sud-ouest et sud-est, constituée par des corbeaux du XVe siècle. Portes et fenêtres sous la galerie à pilastre, linteaux et frontons sculptés Renaissance. A l’intérieur, grande salle XVe siècle avec nervures à arc en anse de panier et grande cheminée du 15e. Au deuxième étage, cheminée Renaissance avec inscription latine peinte relatant le passage de Henri IV dans le château.

Une oeuvre à la « Kendra HASTE »

©Conseil départemental 19